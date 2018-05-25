Разведка фиксирует активную концентрацию российских войск рядом с украинской границей.



Об этом во время визита на передовые позиции зоны проведения операции Объединенных сил заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, сообщила пресс-служба СНБО.



Он отметил, что в течение недели произошло крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов.





"Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", – сказал Турчинов.



Секретарь СНБО добавил, что обстрелы территории Украины велись на глубину до 30 километров, из-за чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.





Турчинов заявил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украинско-российской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Он подчеркнул, что несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, украинские военные улучшили свои позиции.

Ранее Турчинов говорил, что Вооруженные Силы Украины за несколько недель могут разбить подразделения российских войск, находящихся на оккупированных территориях Донбасса.