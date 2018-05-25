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<span class="label">Новости компаний</span> Хэт-трик первой крафтовой водки "Др. Житник"

Новости компаний Хэт-трик первой крафтовой водки "Др. Житник"

25.05.18 23
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24 мая представители IX международного конкурса BestDrink официально объявили результаты. Среди фаворитов оказался новичок алкогольного рынка, первая крафтовая водка "Др. Житник". Все три продукта, которые представлены в линейке "Др. Житник", получили золото от профессиональных дегустаторов:

- водка особенная "Др. Житник Зернова" за выдающуюся мягкость и высокие органолептические показатели получила золото среди водок;

- настойка "Др. Житник Калгановаз медом" получила золото в специально номинации "Инновационный напиток года";

- водка "Др. Житник Крафтова", скупажированная с ароматными спиртами белой акации и пшеничных отрубей, возглавила номинацию "Открытие года".

Председатель экспертной комиссии конкурса "BestDrink" Валентина Попова отметила: "Это уникальный случай, когда вся линейка напитков, только выйдя на рынок, добилась наивысших оценок дегустаторов. Надеюсь, что и потребители достойно оценят преимущества первой крафтовой водки".

Справка:

BestDrink - один из самых авторитетных международных дегустационных конкурсов в Украине. В состав жюри входят профессиональные дегустаторы и эксперты-технологи международного уровня, а также представители Укрметртестстандарта и Министерства аграрной политики Украины. Конкурс базируется на методе слепого тестирования, когда дегустирующий не знает, какой из напитков он оценивает.

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