Открыто уголовное производство по статьям о незаконной переправке людей через границу

В Украине заблокировали продажу авиабилетов на рейсы с территории РФ в аннексированный Крым.



Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт Симферополь и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по статьям о незаконной переправке людей через границу и нарушении правил международных перелетов (ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1, ст.334 УК Украины). В его рамках проведен ряд обысков.

Фото: ssu.gov.ua

"Во время обысков обнаружили документацию, подтверждающую продажу авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур", - сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее был опубликован обновленный список персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые Украина ввела против России согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года.