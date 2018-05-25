Москва признает результаты расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе

Но только тогда, когда будет принимать в нем участие

Россия признает результаты расследования катастрофы малайзийского Боинга MH17 на Донбассе, только когда будет принимать в нем участие.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передают "РИА Новости".

По словам Путина, он еще не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

При этом он отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Он напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Президент РФ указал на то, что "украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия".

Чтобы Россия признала выводы следствия, она должна быть допущена к полноценному участию в расследовании, подчеркнул президент России.

"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал он.

Напомним, следствие реконструировало маршрут "Бука", из которого подбили малазийский лайнер.