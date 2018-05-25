В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, один в тяжелом состоянии

В Днепре утром в пятницу, 25 мая, троллейбус врезался в маршрутное такси с людьми на остановке.



Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Фото: facebook.com/mtonkonogyi

По его словам, инцидент произошел на проспекте Гагарина.

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"Троллейбус снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров", - написал Тонконогий.

Фото: facebook.com/mtonkonogyi

После удара автобус отбросило на несколько метров. По словам водителя троллейбуса, у транспорта отказали тормоза.



В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, один в тяжелом состоянии.

Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.