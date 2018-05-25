В Днепре утром в пятницу, 25 мая, троллейбус врезался в маршрутное такси с людьми на остановке.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.
Фото: facebook.com/mtonkonogyi
По его словам, инцидент произошел на проспекте Гагарина.
"Троллейбус снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров", - написал Тонконогий.
Фото: facebook.com/mtonkonogyi
После удара автобус отбросило на несколько метров. По словам водителя троллейбуса, у транспорта отказали тормоза.
В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, один в тяжелом состоянии.
Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.