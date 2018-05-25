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Луценко просит Раду привлечь к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула

Луценко просит Раду привлечь к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула

Соответствующее представление уже зарегистрировано в аппарате парламента

25.05.18 67
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Генеральный прокурор Юрий Луценко просит ВРУ дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова - соответствующее представление уже зарегистрировано в аппарате парламента.

Об этом в Facebook сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора.

"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности главы Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м", - написала Сарган.

Отметим, Дмитрий Колесников прошел в Раду, будучи 21-м номером в списке "Оппозиционного блока". Государственное агентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом возглавил в 2010 году, спустя два года стал главой Днепропетровской ОГА.

Позже Сарган сообщила о представлении генпрокурора еще на одного нардепа от "Оппоблока" - Александра Вилкула.

"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", - уточнила она.

Вилкула также заподозрили в изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЭНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности. "Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - добавила пресс-секретарь Луценко.

Отметим, Александр Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА с 2010 по 2012, а в 2012-2014 годах был вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

В марте Луценко говорил, что Генеральная прокуратура в ближайшее время собирается передать в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов.

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