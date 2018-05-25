Луценко просит Раду привлечь к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит ВРУ дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова - соответствующее представление уже зарегистрировано в аппарате парламента.



Об этом в Facebook сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора.



"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности главы Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м", - написала Сарган.

Отметим, Дмитрий Колесников прошел в Раду, будучи 21-м номером в списке "Оппозиционного блока". Государственное агентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом возглавил в 2010 году, спустя два года стал главой Днепропетровской ОГА.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР. pic.twitter.com/repIHLwSPt — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 мая 2018 г.

Позже Сарган сообщила о представлении генпрокурора еще на одного нардепа от "Оппоблока" - Александра Вилкула.



"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", - уточнила она.



Вилкула также заподозрили в изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЭНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности. "Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР", - добавила пресс-секретарь Луценко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Вілкула. pic.twitter.com/G3tNU51sup — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 мая 2018 г.

Отметим, Александр Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА с 2010 по 2012, а в 2012-2014 годах был вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

В марте Луценко говорил, что Генеральная прокуратура в ближайшее время собирается передать в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов.