Деньги четырех миллионов украинцев оказались заблокированы в WebMoney

Из-за введения санкций против системы онлайн-расчетов Webmoney.UA заблокированы деньги 4 млн граждан Украины.



Об этом заявили в пресс-службе компании Webmoney.UA.



По данным пресс-службы, власти Украины якобы при отсутствии каких-либо законных оснований политическими решениями блокируют работу системы.



"Конечно, никто из чиновников не позаботился об интересах 4 млн простых украинцев - пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением", - говорится в заявлении компании.

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В компании отметили, что пытаются решить проблему в правовом поле.



"Мы хотим защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление", - подчеркивается в заявлении.



Отметим, Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему Webmoney. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 24 мая, дополнении к Указу президента Украины относительно персональных и экономических санкций.