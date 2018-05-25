Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 25 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 25 мая
3
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28086
- Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8670
- Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8904
- Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8245
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14241
- В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5373
- Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10087
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11825
- Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8890
- Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4142
- Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14591 / 20379
- Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14362 / 15196
- Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 8250 / 14736
- Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3478 / 3674
- Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3292 / 3809
- Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2062 / 2097
- Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1890 / 1913
- В Украине запустили тоннель в Европу 1262 / 1428
- Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1138 / 2096
- Абрамович летит в Израиль за новым гражданством, - СМИ 1082 / 1243
- Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3674
- Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20379
- Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15196
- МН-17. Следствие закончено, забудьте! 12 / 1431
- Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 14736
- 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 28086
- Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 8 / 1433
- Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1913
- Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 5 / 3809
- Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8670
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.