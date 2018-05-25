УЕФА не позволил убрать баннеры Газпрома со стадиона "Олимпийский"

УЕФА не позволил в Киеве убрать баннеры российского Газпрома со спортивной арены НСК "Олимпийский", а также со стадиона "Динамо" им. Лобановского.

Об этом заявил министр спорта Украины Игорь Жданов, передает "Укринформ".

"Последние переговоры по этому поводу я провел вчера вечером, особенно это касалось НСК "Олимпийский", с исполнительным директором (УЕФА - ред.) Мартином Калленом. Он объяснил, что есть контракт УЕФА с "Газпромом", который является генеральным спонсором. Я просил убрать с НСК "Олимпийский" символику "Газпрома". К сожалению, мне сказали, что это невозможно", - сообщил Жданов.

"По его словам, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, но если убрать эту символику на территории Киева была возможность, то со стадионами сложнее - это прописано в контракте. Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", - отметил министр.

Напомним, ранее на улицах украинской столицы появились баннеры, на которых была размещена эмблема российской компании "Газпром", которая является многолетним спонсором УЕФА.