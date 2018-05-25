Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями

Главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в Украине нового правоохранительного органа специального назначения, который будет отвечать за правопорядок в вооруженных силах и других военных формированиях. Чьи интересы преследует эта инициатива, есть ли у нее шансы быть воплощенной в жизнь, разбирался Фокус

"В воюющей Украине за военной прокуратурой должно быть закреплено право в полном объеме осуществлять надзор за соблюдением и применением законов во всех военных формированиях. <….> Мне импонирует опыт Израиля в создании системы военной юстиции. Страна, которая с 1948 года находится в состоянии войны, сумела научить общество уважать и воспринимать действия военных, не осуждая их, если не были нарушены нормы закона. Поэтому за основу мы взяли именно опыт Израиля", – пишет Матиос в заметке, опубликованной газетой "Зеркало недели" 18 мая. В тексте говорится также о законопроекте, разработанном совместно с народным депутатом Андреем Кожемякиным ("Батькивщина").

Действительно, в понедельник, 21 мая, секретариат Верховной Рады зарегистрировал проект закона о Государственном бюро военной юстиции. Помимо Кожемякина, авторами являются народные депутаты Игорь Лапин ("Народный фронт") и Мария Матиос ("Блок Петра Порошенко"), сестра главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Примечательно, что текст документа появился на сайте парламента только в пятницу, 25 мая, во второй половине дня.

Неограниченные полномочия

Законопроект определяет Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ) правоохранительным органом специального назначения, который обеспечивает защиту прав и законных интересов военнослужащих и приравненных к ним лиц, интересы государства в сфере обороны и безопасности. А также осуществление государственного надзора (контроля) в целях обеспечения законности и правопорядка в вооруженных силах Украины (ВСУ) и других военных формированиях, объединенных силах, военно-гражданских и военных администрациях, других государственных органах, которые комплектуются военнослужащими, и оборонно-промышленном комплексе государства.

С ноября 2017 года военная прокуратура не имеет права открывать и регистрировать новые уголовные производства

Председатель ГБВЮ назначается президентом по согласованию с Верховной Радой на пять лет, но не более двух сроков подряд. Первый заместитель председателя ГБВЮ является начальником департамента военной юстиции, еще два – начальники департаментов военной полиции и защиты прав и интересов военнослужащих и государства в сфере обороны и безопасности. Документ устанавливает зарплату для председателя в 50 минимальных зарплат, для заместителей – 40. Плюс доплаты за звания, ученые степени, выслугу лет, доступ к тайне. Напомним, в настоящее время минимальная зарплата составляет 3723 грн. Контроль над деятельностью ГБВЮ осуществляется парламентским комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Личный состав бюро комплектуется военнослужащими на добровольной основе по контракту, а также по призыву. Гражданские специалисты могут приниматься на службу по требованиям, которые установлены для прохождения воинской службы. Численность ГБВЮ не должна превышать 1,5% от численности ВСУ и остальных военных формирований. Согласно законопроекту, военная служба правопорядка переходит от ВСУ в ГБВЮ и становится военной полицией. Кроме военной полиции, состав бюро предусматривает инспекторов, аудиторов и два типа следователей – по уголовным преступлениям и уголовным проступкам.

Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования следователями бюро по форме процессуального руководства досудебным расследованием, а также поддержание публичного обвинения в суде осуществляют исключительно прокуроры Главной военной прокуратуры, военных прокуратур регионов и гарнизонов в порядке, определенном уголовным процессуальным законодательством. Надзор за досудебным расследованием преступлений осуществляет исключительно прокурор военной прокуратуры. Следователи ГБВЮ получат право поручать оперативным подразделениям Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны осуществлять следственные действия, в том числе негласные. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Один из авторов законопроекта Мария Матиос в разговоре с Фокусом утверждает, что принятие закона не приведет к дополнительной нагрузке на бюджет.

"Мы фактически перераспределим деньги от реформированных органов военной прокуратуры, военной службы правопорядка. Плюс уменьшим нагрузку на Государственное бюро расследований (ГБР), которое никак не может заработать", – говорит она.

"Сегодня этот закон необходим, нужен орган, который будет предотвращать преступления и проступки в военной сфере. Нужно прописать все, чтобы в будущем не возникало ситуаций, как было с пограничником Сергеем Колмогоровым, которого судит гражданский суд по подозрению в убийстве на блокпосту", – рассказывает Фокусу народный депутат Игорь Лапин.

Всему свое время

После создания ГБР расследование дел, связанных с военной сферой, было передано ему. А с ноября 2017 года военная прокуратура не имеет права открывать и регистрировать новые уголовные производства в этой области.

"Вопросом правопорядка в армии номинально никто не занимается. Военная служба правопорядка выполняет сугубо административную роль, Минобороны давно инициирует создание вместо нее военной полиции. Но Конституционный суд постановил, что нельзя создавать следственные органы в структуре Минобороны, на том и поставили точку. Бюро военной юстиции действительно нужно было создавать, но до 2015 года, пока Минобороны и военная прокуратура делили полномочия – создали ГБР, которое по закону занимается этими вопросами", – объясняет Фокусу бывший заместитель военного прокурора Центрального региона Анатолий Маркевич.

"Пока Минобороны и военная прокуратура делили полномочия – создали ГБР, которое по закону занимается вопросами правопорядка в армии"

По его словам, законопроект предполагает создание ГБВЮ с неограниченными полномочиями, при этом деятельность нового органа никто не будет контролировать. В случае же его создания, бюро отойдет к президентской ветви власти, что противоречит законодательству – президент Украины не должен иметь правоохранительных полномочий.

"Об этом бюро Матиос говорит уже два года, но какой-либо законопроект почему-то был тайным. О планах можно было судить только из выступлений главного военного прокурора. Эта инициатива предлагает создать бесконтрольного монстра. Даже у НАБУ и ГБР в законе прописаны органы общественного контроля, а здесь только профильный комитет Рады", – отмечает Маркевич.

С идеей создания ГБВЮ Матиос впервые выступил в 2015 году после посещения Израиля. Там он познакомился с опытом Армии обороны Израиля (АОИ) по организации правоохранительной и юридической деятельности в войсках. Правда, в Израиле действует военная прокуратура, которая осуществляет свои полномочия независимо от командования и органов военного управления.

Бывший офицер АОИ Игаль Левин рассказал Фокусу, что деятельность военной прокуратуры Израиля распространяется на земли, где находится израильская армия. Иными словами, захваченная территория, которая не подпадает под юрисдикцию Израиля, подчиняется прокуратуре армии.

"Второй важный момент это то, что израильская военная прокуратура решает и гражданские вопросы на оккупированных землях. Например, вопросы застройки и так далее", – говорит Левин.

В пояснительной записке к законопроекту о ГБВЮ говорится, что с целью популяризации и поддержки идеи учреждения нового органа, 29-30 мая 2018 года Главная военная прокуратура организовывает научно-практическую конференцию в Харькове. На мероприятие по вопросам реформирования системы военной юстиции приглашены военные прокуроры, прокуроры-судьи и научные эксперты из США, Израиля, Канады, ряда европейских государств и представители НАТО и ОБСЕ.

"Эта инициатива предлагает создать бесконтрольного монстра"

Однако 22-23 мая в том же Харькове, в Национальном университете имени Ярослава Мудрого уже проходила конференция "Реформа военной юстиции – выявление потребностей и возможностей стран переходного периода в Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии". Мероприятие было организовано под эгидой Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами (DCAF) и Консорциума военных академий "Партнерство ради мира". В работе конференции принимал участие военный прокурор Операции объединенных сил Олег Цицак, а также представители Минобороны и Генерального штаба. При этом законопроект о создании ГБВЮ не выносился на обсуждение. Возможно, инициаторы законопроекта не спешили обнародовать его текст, чтобы он не стал предметом критики со стороны международных организаций.