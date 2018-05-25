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Видео Под Николаевом горела главная городская свалка

<span class="label red">Видео</span> Под Николаевом горела главная городская свалка
Фото: ГСЧС

Площадь горения достигла 1500 кв. м.

25.05.18 25
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В Николаевской области спасатели ГСЧС локализовали пожар на мусорной свалке, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что пожар возник в пятницу, 25 мая, во второй половине дня на главной николаевской городской свалке возле села Большая Корениха.

Площадь пожара достигла 1500 кв. м., высота горящей горы мусора - около 20 метров.

Распространению пожара способствовал сильный ветер. Основным горючим веществом в пожаре являлся пластик, облако дыма от пожара ветер отнес на лиман, в направлении Корабельного района Николаева.

Как отмечается, кроме 4 единиц техники и 15 человек личного состава из трех пожарно-спасательных частей, привлечены 3 единицы техники и 5 человек и технику местных предприятий.

Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов.

Напомним, 11 мая в Днепре на проспекте Труда в пятницу, 11 мая, загорелась очередная мусорная свалка. Огонь охватил около 1 тыс. кв. м.

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