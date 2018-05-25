Деоккупация Донбасса должна проходить по принципу "малых шагов", - Аваков

Такая тактика позволит в течение 5-7 лет пройти путь реабилитации, убежден министр

Возвращение временно оккупированных территорий на Донбассе в Украину должно происходить постепенно.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Деоккупация и реинтеграция Донбасса должны проходить по принципу "малых шагов". Каждый шаг должен доказывать нашим гражданам Украины, которые живут на Донбассе, что с Украиной им лучше, чем с оккупационным режимом: качество жизни, доступ к коммунальным, образовательным, пенсионным услугам, социальные гарантии, доступ к украинским биометрическим паспортам, которые позволяют свободно передвигаться по странам Европы, доступ к гражданским правам, реконструкция дорог, мостов, систем коммуникации, образование и т.д.", - сказал министр.

По словам Авакова, такая тактика позволит в течение 5-7, возможно, 10 лет пройти путь реабилитации.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором. Порошенко также сообщил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба ВСУ согласованную кандидатуру на должность командующего Объединенных сил.