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Александр Виноградов
Александр Виноградов

Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента

Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента
Фото: picture-alliance / dpa / S. Dolzhenko

25 мая 2018 года исполнилось четыре года президенту Украины Петру Порошенко. Через год ему станет пять. И все идет к тому, что он просидит в президентском кресле до 2024 года

25.05.18 715
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До сих пор в Украине дважды подряд становился президентом Леонид Кучма. И по этому показателю его можно называть самым успешным главой украинского государства. Однако, демонстрируя чудеса выживаемости, Кучма не только сам остается в поле зрения, являясь публичной персоной, но и олигархическая система, формированию которой он потворствовал, продолжает тянуть соки из Украины и препятствовать перезревшим изменениям в экономике, политике и обществе.

И от того, насколько преуспеет Порошенко к весне 2019 года в попытках изменить общественно-экономический строй, зависит не только результат голосования на выборах президента, но и задачи, которые ему предстоит решать вторые пять лет пребывания в должности президента Украины.

Не будем забывать, что завершение второго срока Кучмы, сопровождавшегося громкими политическими скандалами, вызванными убийством журналиста Георгия Гонгадзе и публикацией "пленок Мельниченко", было отмечено экономическим подъемом, пик которого пришелся на первую половину правления Виктора Ющенко.

А свою важную роль в продлении президентских полномочий Леонида Кучмы на следующие пять лет сыграл в 1999 году главный коммунист Украины Петр Симоненко. Несмотря на все невзгоды девяностых, моральные страдания и материальные издержки раннего этапа становления капиталистических отношений, призывы "взять все, да и поделить" поддержало меньшее количество избирателей. Большинство взрослого населения предпочло другой путь развития страны.

Двадцать лет спустя, в марте 2019 года, функция ведущего оппонента действующего президента достанется главному популисту Украины Юлии Тимошенко. И, несмотря на все невзгоды последних пяти лет, потерю территорий, и вызванные этим моральные страдания и материальные издержки, призыв "взять все, да и поделить" можно будет положить на музыку для гимна проигравших.

Все эти рейтинги, все эти данные социологических опросов существуют для публикации, для обсуждения на кухнях и в блогах, для давления на конкурентов и для привлечения спонсоров – последнее по порядку, но не по важности. Для большинства нынешних кандидатов в президенты кампания по выборам главы государства представляет ценность исключительно в контексте предстоящих осенью 2019 года выборов в Верховную Раду.

Один пример. Ну не будет никогда Анатолий Гриценко президентом Украины, даже одним из участников второго тура голосования ему не быть. И он, как человек неглупый, об этом прекрасно осведомлен. Но как же хочется ему иметь свою парламентскую фракцию. Для этих целей он и не дает о себе забыть, так как оказаться вне стен Верховной Рады два созыва подряд означает верную политическую смерть.

Новых лиц в бюллетене для голосования на выборах президента Украины весной 2019 года мы не увидим. Если не принимать всерьез, конечно, разных комиков и артистов других жанров. И отсутствие сильного конкурента на том электоральном поле, на котором взошел Порошенко, является для него чуть ли не самым важным итогом первых пяти лет правления.

Впрочем, его большая победа является поражением украинского общества. За эти четыре года не возникло ни партии, которая может если не сформировать правительство по итогам парламентской кампании 2019 года, то хотя бы войти в состав коалиции, придерживающейся западного вектора развития страны, ни политического лидера — компетентного, популярного и не имеющего порочащих связей. И ниоткуда не возьмутся они через год.

Но если такая партия и такого масштаба национальный лидер появятся в Украине во время второго президентского срока Порошенко, тогда его первую пятилетку можно будет воспринимать по-другому, в исключительно позитивном свете. А то, что по итогам первых четырех лет президента Порошенко проиграл ничтожный – и по сути, и в арифметическом выражении – отряд украинских политиков, так это является всеобщей победой. Здесь его личный интерес совпал с общей целью – Украина должна очиститься от атавизмов советской эпохи и побочных явлений становления независимого государства.

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