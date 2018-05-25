Илон Маск попытался купить домен сайта "Украинской правды"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск попытался купить домен сайта украинского издания "Украинская правда".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Попытался купить Pravda.com, однако Россия отказала. Оказывается его (домен - ред.) уже используют", - написал он.
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В связи с тем, что в действительности домен pravda.com, с которого пользователи перенаправляются на pravda.com.ua, зарегистрирован в Украине, Маск позже написал:
"Оказалось, что Pravda.com вообще-то используется в Украине. По каким-то причинам Россия не потрудилась поправить меня...".
Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …— Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.
Напомним, 24 мая Илон Маск заявил, что намерен создать сервис для борьбы с фейковыми новостями. Он планирует назвать его Pravda.