Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Илон Маск попытался купить домен сайта "Украинской правды"

Илон Маск попытался купить домен сайта "Украинской правды"

Илон Маск попытался купить домен сайта "Украинской правды"
Илон Маск / Фото: flickr.com/photos/tedconference

Он намерен создать ресурс для борьбы с фейковыми новостями

25.05.18 77
100

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск попытался купить домен сайта украинского издания "Украинская правда".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Попытался купить Pravda.com, однако Россия отказала. Оказывается его (домен - ред.) уже используют", - написал он.

В связи с тем, что в действительности домен pravda.com, с которого пользователи перенаправляются на pravda.com.ua, зарегистрирован в Украине, Маск позже написал:

"Оказалось, что Pravda.com вообще-то используется в Украине. По каким-то причинам Россия не потрудилась поправить меня...".

Напомним, 24 мая Илон Маск заявил, что намерен создать сервис для борьбы с фейковыми новостями. Он планирует назвать его Pravda.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Маск намерен создать ресурс Pravda для борьбы с фейковыми новостямиДьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессеНе дай съесть свой мозг. Почему украинцы похожи на пещерных людей
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28214
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8701
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8922
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8264
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14290
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5390
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10129
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11870
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8946
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4175
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14614 / 20393
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14477 / 15313
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 8620 / 15095
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3544 / 3733
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3300 / 3817
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2082 / 2114
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1926 / 1967
  8. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 1725 / 1947
  9. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 1513 / 2020
  10. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1277 / 2207
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3733
  2. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 17 / 2020
  3. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20393
  4. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15313
  5. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 13 / 1947
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 15095
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10 / 28214
  8. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1967
  9. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8701
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.