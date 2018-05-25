РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев

Согласно Женевской конвенции 1949 года это относится к разряду военных преступлений

Россия массово заселяет территорию оккупированного Крыма с целью принудительного изменения демографии полуострова.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Принудительное изменение демографического состава на оккупированной территории согласно Женевской конвенции 1949 года относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (оккупационные власти - ред.) завезли, тщательно скрываются", - сказал Джемилев.

Ссылаясь на показания самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после оккупации в 2014 году, он отметил, что сейчас речь может идти предположительно о переселении от 850 тыс. до миллиона человек.

"Россия сейчас повторяет приблизительно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине ІІ. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, вынуждая их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством", - добавил Джемилев.

По его словам, российская ФСБ также проводит целый комплекс мероприятий по выживанию оставшихся крымских татар с родной земли.

"Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", - лидер крымских татар.

Он уточнил, что в документе были указаны планы действий - массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций.

"То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни", - сказал Джемилев.

Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев также заявил, что на территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.