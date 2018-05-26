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Главная » Страна » В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку
Освобождение заложников Кремля

В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку

В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку
Александр Шумков / Фото: facebook.com/freeshumkov

Его незаконно удерживают в России с августа 2017 года

26.05.18 271
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В России украинский политзаключенный 28-летний Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими украинцами, которые были незаконно осуждены в РФ.

Об этом сообщила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталия Каплан в Facebook.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - написала она.

Напомним, бывший охранник депутата Дмитрия Яроша Александр Шумков исчез в августе 2017 года. Через месяц стало известно, что он находится в российском СИЗО, однако он законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа.

В письме из Следственного комитета ФСБ РФ в Брянской области, которое было выслано его матери Ларисе Шумковой, говорилось, что Александр был задержан работниками ФСБ 6 сентября в 15 часов дня по подозрению в "совершении преступления" по ч. 2 ст. 282 УК РФ - участие в экстремистских организациях.

По словам женщины, сын исчез еще в конце августа - "просто не вернулся с работы".

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