ЕС не снимет санкции с РФ без прогресса на Донбассе, - Макрон

Санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнуто прогресса в Украине.



Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет DW.

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"Теперь мяч на поле России и Украины. Это просто. Мы не отменим санкции, если ничего не будет сделано. Мы обсуждали это с Владимиром Путиным", - заявил Макрон в пятницу, 25 мая, в Санкт-Петербурге после встречи со своим российским коллегой.



Он отметил, что в июле страны Европейского Союза рассмотрят вопрос продления санкций против РФ.



Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продлены Советом ЕС в декабре 2017-го года - до 31 июля 2018-го года.