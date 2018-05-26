Россия не разрешает украинским врачам помогать политзаключенным, - Супрун

Россия не разрешает украинским врачам оказывать помощь и следить за состоянием политзаключенных.



Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России, сообщает "Громадське".

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"Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных и что Российская Федерация не позволяет нам иметь доступ к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем, в каком они состоянии", - рассказала Супрун.



Также Супрун рассказала, что призвала "министров здравоохранения всего мира, которые принадлежат к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они требовали от России освободить наших политзаключенных".

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.