Спасатели нашли в квартире и возле дома два неразорвавшихся боеприпаса

Боевики обстреляли жилые кварталы Торецка Донецкой области.



Обстрел произошел накануне вечером, 25 мая, сообщили в областном управлении ГСЧС в субботу, 26 мая.

Отмечается, что в кровлю трехэтажного дома попал взрывоопасный предмет, в результате чего были повреждены квартира на третьем этаже и крыша.

Спасатели нашли в квартире и возле дома два неразорвавшихся боеприпаса.

В пресс-службе военно-гражданской администрации Торецка в Facebook сообщили, что пострадавших и погибших в результате обстрела нет.

Отметим, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.