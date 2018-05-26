Порошенко: Следующая цель – проведение матча Суперкубка УЕФА

Президент отметил, что проведение финала ЛЧ в Киеве даст дополнительный толчок развитию футбола в Украине

Президент Украины Петр Порошенко за несколько часов до финала Лиги чемпионов в Киеве встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент отметил, что проведение финала ЛЧ в Киеве даст дополнительный толчок развитию футбола в Украине, прежде всего детского.

Следующей целью для Украины, по словам Порошенко, является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.



Порошенко также пригласил Чеферина приехать в один из городов Донбасса в качестве посла доброй воли, а также отметил позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

В свою очередь президент УЕФА поблагодарил за достойный уровень подготовки проведения финала ЛЧ.

Ранее Фокус писал, что 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 сразятся "Реал" и "Ливерпуль".