СМИ рассказали, как иностранные болельщики добирались в Киев на финал Лиги чемпионов

Из Мадрида до Киева есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – вообще ни одного

Для многих иностранных футбольных болельщиков дорога в Киев на финал Лиги чемпионов оказалась более сложной, чем они ожидали. Дело в том, что, к примеру, из Мадрида до Киева есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – вообще ни одного.

Так, ВВС опросил фанатов "Ливерпуля" об их пути до украинской столицы. Например, 22-летний Том Уйатхед из Ланкашира рассказал, что едет на восьми поездах – через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краков и Львов.

"Я покупал билеты отдельно. Стоимость составила 400 фунтов и время в поездке займет четыре дня", - цитирует молодого болельщика "Голос Америки".

33-летний Стивен Томпсон также из Ланкашира отметил, что женился за день до финала Лиги чемпионов.

"Я заплатил 1 500 фунтов за дорогу туда и обратно и вернусь около 5:30 утра в воскресенье (надеюсь), потом мы отправляемся в свадебное путешествие в 9 утра. Моя невеста говорит, что ее это не беспокоит, но, думаю, ее разозлит, если я пропущу свой перелет домой утром в воскресенье. Мое свадебное путешествие в Австралию, поэтому мой запасной план – сесть на другой самолет и встретить ее там", - рассказал болельщик.

Болельщик из Линкольна 44-летний Нил О'Флинн сначала поехал в Лондон, где сел на самолет до Катовице, а потом на автобусе до Кракова, где переночевал. Утром в пятницу он на поезде отправился во Львов, где тоже переночевал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские футбольные ультрас не смогли прорваться в Украину

"Потом – поездом до Киева и переночую у украинского парня, который нас разместит у себя на ночь финала. Мы об этом узнали через страницу в Facebook, созданную для фанов, которые не могут найти отель. Утром в воскресенье я сажусь на 11-часовый поезд до Кракова, а потом возвращаюсь домой. Это стоит 350 фунтов с каждого – мы едем вчетвером", - рассказал мужчина.

А вот 26-летний Луи Гульен из Калифорнии сначала летит в Германию, потом оттуда в Киев.

"Я потратил $1200 на перелет и $2600 на билет на матч. Я арендую комнату в Киеве на пять ночей за $200, и это самая дорогая поездка для меня, но, надеюсь, что она того стоит", - рассказал парень.

Напомним, испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" встречаются в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, однако из-за сложностей, с которыми столкнулись болельщики по дороге на матч, трибуны могут быть не полностью заполненными.