Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » СМИ рассказали, как иностранные болельщики добирались в Киев на финал Лиги чемпионов
СМИ рассказали, как иностранные болельщики добирались в Киев на финал Лиги чемпионов
Фото: Getty Images
Финал Лиги чемпионов в Киеве

СМИ рассказали, как иностранные болельщики добирались в Киев на финал Лиги чемпионов

Из Мадрида до Киева есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – вообще ни одного

26.05.18 103
100

Для многих иностранных футбольных болельщиков дорога в Киев на финал Лиги чемпионов оказалась более сложной, чем они ожидали. Дело в том, что, к примеру, из Мадрида до Киева есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – вообще ни одного. 

Так, ВВС опросил фанатов "Ливерпуля" об их пути до украинской столицы. Например, 22-летний Том Уйатхед из Ланкашира рассказал, что едет на восьми поездах – через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краков и Львов. 

"Я покупал билеты отдельно. Стоимость составила 400 фунтов и время в поездке займет четыре дня", - цитирует молодого болельщика "Голос Америки". 

33-летний Стивен Томпсон также из Ланкашира отметил, что женился за день до финала Лиги чемпионов. 

"Я заплатил 1 500 фунтов за дорогу туда и обратно и вернусь около 5:30 утра в воскресенье (надеюсь), потом мы отправляемся в свадебное путешествие в 9 утра. Моя невеста говорит, что ее это не беспокоит, но, думаю, ее разозлит, если я пропущу свой перелет домой утром в воскресенье. Мое свадебное путешествие в Австралию, поэтому мой запасной план – сесть на другой самолет и встретить ее там", - рассказал болельщик. 

Болельщик из Линкольна 44-летний Нил О'Флинн сначала поехал в Лондон, где сел на самолет до Катовице, а потом на автобусе до Кракова, где переночевал. Утром в пятницу он на поезде отправился во Львов, где тоже переночевал. 

"Потом – поездом до Киева и переночую у украинского парня, который нас разместит у себя на ночь финала. Мы об этом узнали через страницу в Facebook, созданную для фанов, которые не могут найти отель. Утром в воскресенье я сажусь на 11-часовый поезд до Кракова, а потом возвращаюсь домой. Это стоит 350 фунтов с каждого – мы едем вчетвером", - рассказал мужчина. 

А вот 26-летний Луи Гульен из Калифорнии сначала летит в Германию, потом оттуда в Киев. 

"Я потратил $1200 на перелет и $2600 на билет на матч. Я арендую комнату в Киеве на пять ночей за $200, и это самая дорогая поездка для меня, но, надеюсь, что она того стоит", - рассказал парень. 

Напомним, испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" встречаются в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, однако из-за сложностей, с которыми столкнулись болельщики по дороге на матч, трибуны могут быть не полностью заполненными.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Роналду разбил бровь видеооператору мячом на тренировкеМишеля Платини оправдалиРоссийские футбольные ультрас не смогли прорваться в Украину
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28585
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8799
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1635
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8313
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14453
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 16017
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10385
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12004
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9111
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4258
  1. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 3917 / 16017
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 3503 / 3692
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 3030 / 3586
  4. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 2660 / 3028
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 2304 / 2567
  6. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 2232 / 2273
  7. Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба 2116 / 2706
  8. Праздничные дивиденды. Что проведение финала Лиги чемпионов даст Украине и Киеву 1544 / 1656
  9. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 1444 / 1655
  10. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1389 / 2435
  1. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 36 / 3028
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 24 / 3692
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 22 / 3586
  4. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 14 / 2273
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 14 / 2567
  6. В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку 7 / 382
  7. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 7 / 1655
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 28585
  9. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 5 / 2435
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.