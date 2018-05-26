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Тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony доставили в Украину

Тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony доставили в Украину

Причина смерти наших мужчин до сих пор не установлена

26.05.18 59
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В Украину доставили тела двух погибших украинских моряков с арестованного у берегов Кабо-Верде судна Atlantic Harmony.

Об этом сообщила жена погибшего второго помощника капитана Николая Лукашова Ольга Лукашова, передает УНИАН

Женщина рассказала, что много людей помогали вернуть в Украину тела мужа и третьего механика Александра Красного, которые скончались на борту судна Atlantic Harmony. По ее словам, с тех пор, как стало известно о смерти ее мужа, прошло около 16 дней, и тело сейчас доставлено в Украину. 

"Единственное, что вы не представляете, в каком состоянии доставили наших ребят. Это просто мрак. Они неопознанные. Мы ребят, скорее всего, будем хоронить в закрытых гробах", - рассказала Лукашова. 

"Мы просто не ожидали, что в таком состоянии к нам могут приехать ребята ... Это просто невыносимо", - сказала она. 

Лукашова сообщила, что уже были проведены соответствующие экспертизы, но причина смерти еще не установлена. 

Напомним, 10 мая МИД поручил украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять срочные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде. 

Сообщалось, что причиной смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony могло быть отравление или убийство.

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