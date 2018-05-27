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На Донбассе погиб украинский военный и четверо получили ранения
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб украинский военный и четверо получили ранения

За минувшие сутки оккупант 28 раз нарушил режим прекращения огня

27.05.18 41
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. 

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба ООС. 

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих. 

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население. 

В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых. 

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино. 

На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, выполняя задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по их розыску.

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