Возле НСК "Олимпийский" в Киеве спецназ задержал 18 провокаторов

В субботу в Киеве у входа на НСК "Олимпийский" бойцы спецназа задержали 18 человек, провоцировавших людей.

По данным правоохранителей, задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и провоцировали конфликты, сообщает "Громадське" со ссылкой на главу полиции Киева Андрея Крищенко.

Впрочем, по его словам, инцидентов с иностранными болельщиками удавалось избегать.

Так, финал Лиги чемпионов в Киеве посетили более 20,2 тысячи иностранцев. Лишь 26 мая в столицу прибыли 43 чартерных рейса - 23 с болельщиками "Ливерпуля" и 20 с фанами "Реала".

За порядком в городе следили 10 тысяч правоохранителей.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Трансляция матча велась в том числе в нескольких фан-зонах, размещенных в исторической части Киева.