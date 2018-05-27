В воскресенье, 27 мая, киевляне празднуют 1536-й день рождения города.
С праздником украинцев, и в частности жителей столицы, поздравил президент Украины Петр Порошенко.
Свои поздравления глава государства опубликовал в Facebook.
"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу!", – обращается президент к украинцам.
К поздравлению президент прикрепил 3-d панораму с видом на украинскую столицу.
Напомним, сегодня в Киеве с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА состоится большой концерт ко Дню Киева.