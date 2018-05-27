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Фото Сегодня – День Киева

<span class="label red">Фото</span> Сегодня – День Киева
Андреевский спуск в Киеве / Фото: map.kiev.ua

Это уже 1536-й день рождения украинской столицы

27.05.18 443
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В воскресенье, 27 мая, киевляне празднуют 1536-й день рождения города. 

С праздником украинцев, и в частности жителей столицы, поздравил президент Украины Петр Порошенко. 

Свои поздравления глава государства опубликовал в Facebook. 

"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу!", – обращается президент к украинцам. 

К поздравлению президент прикрепил 3-d панораму с видом на украинскую столицу.

Напомним, сегодня в Киеве с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА состоится большой концерт ко Дню Киева.

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