Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Два бойца спецподразделения СБУ "Альфа" погибли на Луганщине
Ситуация на Донбассе

Два бойца спецподразделения СБУ "Альфа" погибли на Луганщине

Два бойца спецподразделения СБУ "Альфа" погибли на Луганщине
markmallett.com

Один оперативник тяжело ранен

27.05.18 1089
100

В Луганской области погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один – тяжело ранен. 

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один - тяжело ранен", - сообщила Гитлянская. 

По ее словам, погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. 

Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.  

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба ООС.  

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Донбассе погиб украинский военный и четверо получили раненияСегодня четвертая годовщина начала боев за Донецкий аэропортВо Львове чиновница требовала взятку за оформление матпомощи бойцу АТО
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28987
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8892
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1784
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8342
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14609
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 16833
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10540
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12131
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9253
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4360
  1. Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба 3294 / 3750
  2. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 2614 / 2856
  3. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 2567 / 4152
  4. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 2326 / 2408
  5. Тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony доставили в Украину 1833 / 2147
  6. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 1655 / 2099
  7. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 1545 / 16833
  8. УЕФА не позволил убрать баннеры Газпрома со стадиона "Олимпийский" 1520 / 1962
  9. Возле НСК "Олимпийский" в Киеве спецназ задержал 18 провокаторов 1437 / 1750
  10. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 1364 / 2487
  1. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 14 / 4152
  2. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 14 / 2856
  3. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 11 / 3365
  4. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 11 / 3649
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10 / 28987
  6. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 10 / 2408
  7. В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку 7 / 414
  8. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 5 / 510
  9. Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии 5 / 678
  10. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 5 / 2099
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.