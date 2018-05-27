Два бойца спецподразделения СБУ "Альфа" погибли на Луганщине

В Луганской области погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один – тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.



"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один - тяжело ранен", - сообщила Гитлянская.

По ее словам, погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих.