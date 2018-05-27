УЕФА: Спасибо Киеву за фантастический финал

Европейский футбольный союз (УЕФА) поблагодарил Киев за проведение финала Лиги чемпионов.
Сообщение размещено на официальной странице организации в Instagram.
"Спасибо Киеву за фантастический финал!", - сказано в подписи к видео.
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Президент УЕФА Александр Чеферин высоко оценил уровень организации проведения финала Лиги чемпионов в Киеве.
"Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова. Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете организовать любое событие", – цитирует Чеферина официальный сайт КГГА.
Напомним, мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, победив английский "Ливерпуль" в финале главного клубного соревнования Европы.
Матч, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3: 1 в пользу "Реала".