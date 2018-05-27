Завтра украинцы будут жариться и не париться

Начиная с понедельника, 28 мая, температура воздуха начнет подниматься вверх. Дождей пока не предвидится.
Так прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В ближайшие дни температура постепенно дойдет до +23+29 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, жарко будет в южной и центральной частях Украины. Температура воздуха там будет колебаться от +25 до +27 градусов.
Итак, прогноз погоды на понедельник, 28 мая, по городам Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Киев – +25...+27