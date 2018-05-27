В Польше считают, что в спор Венгрии с Украиной должен вмешаться генсек НАТО

У Столтенберга есть необходимые для разрешения конфликта инструменты

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович уверен, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Чапутович назвал конфликт Венгрии с Украиной "спором в кругу семьи", пишет УНИАН со ссылкой на Рolsatnews.

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", - заметил Чапутович.

Польский министр сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.



Напомним, в апреле Венгрия в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

При этом в штаб-квартире Североатлантического альянса заявили, что несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы к сотрудничеству с Украиной.