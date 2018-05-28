Под Павлополем наши военные уничтожили троих оккупантов

Интенсивность боевых действий на Донбассе немного уменьшилась

За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий на Донбассе уменьшилась. Боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Во время боевых действий два наших воина получили ранения и еще один пропал. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

На горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бытовки, Красногоровки и Марьинки.

Небольшое обострение имело место на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Вечером, около 19 часов, во время короткого боестолкновения вблизи Павлополя врагу нанесен урон. По уточненным данным, уничтожены трое оккупантов и еще трое ранены.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазу.