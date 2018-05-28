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Под Павлополем наши военные уничтожили троих оккупантов
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация на Донбассе

Под Павлополем наши военные уничтожили троих оккупантов

Интенсивность боевых действий на Донбассе немного уменьшилась

28.05.18 72
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За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий на Донбассе уменьшилась. Боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Во время боевых действий два наших воина получили ранения и еще один пропал. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

На горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бытовки, Красногоровки и Марьинки.

Небольшое обострение имело место на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Вечером, около 19 часов, во время короткого боестолкновения вблизи Павлополя врагу нанесен урон. По уточненным данным, уничтожены трое оккупантов и еще трое ранены.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазу.

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