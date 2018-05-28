Утром в понедельник, 28 мая, в Киеве загорелось здание неработающего кинотеатра "Экран" на проспекте Победы, 117. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 8:49.

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном недействующем здании, размером 15х 3 м, пристроенному к недействующему зданию кинотеатра "Экран" с последующим распространением на кровлю кинотеатра", - говорится в сообщении.

В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м пожарные локализовали. Сейчас продолжается его ликвидация.

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С огнем борются 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

ОБНОВЛЕНО

По данным ГСЧС, в 11:14 спасатели ликвидировали пожар.









Фото: Информатор

Напомним, кинотеатр "Экран" - один из первых в Киеве стационарных кинотеатров. Он был построен еще в 1911 году.