Пропавший около Павлополя морпех нашелся

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, который вчера исчез во время столкновения с боевиками около Павлополя, нашелся. Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец, передает 112 Украина.

По его словам, состояние здоровья бойца - удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

"Военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Напомним, вечером 27 мая около Павлополя на мариупольском направлении произошло боевое столкновение с боевиками. Трое оккупантов были уничтожены и еще трое получили ранения. При этом во время боя пропал один наш боец.