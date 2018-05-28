В воскресенье, 27 мая, успешно завершилась операция по спасению украинского биолога 23-й антарктической экспедиции Николая Весельского, у которого во время пребывания на станции "Академик Вернадский" случился приступ острого аппендицита. Об этом сообщил в Facebook глава Национального Антарктического научного центра Евгений Дикий.

Из-за невозможности провести операцию на месте ученого доставили в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас, однако на это ушло несколько дней.

Сначала за полярником с американской антарктической станции "Палмер" прибыл ледокол "Лоренс М. Голд", на борту которого наш и американский врачи оказали украинцу дополнительное лечение.

На доставку больного к ближайшему аэропорту, который находится на острове Кинг-Джордж на чилийской станции "Фрей", ушли сутки.

В это время украинские дипломаты из посольства Украины в Аргентине и постпредства Украины в Чили договорились с чилийскими властями об отправке за украинцем самолета. Через несколько часов после транспортировки биолога на станцию "Фрей" за ним прилетел чилийский военно-транспортный самолет со своим медперсоналом, который отвез украинца в ближайший госпиталь.

"Сейчас наш Николай не только под надежным больничным наблюдением в хорошей больнице, но также с сопровождением нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковую проблему и будет сопровождать пациента до Украины", - написал Дикий.

Через несколько дней украинец отправится на Родину.

Напомним, украинские власти планируют в течение 2018 года выделить 72 млн гривен на проведение антарктической программы.