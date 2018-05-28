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Ситуация на Донбассе

На Донбассе артиллерийский снаряд боевиков убил 15-летнюю девочку

На Донбассе артиллерийский снаряд боевиков убил 15-летнюю девочку

Школьница три дня назад отметила свой День рождения

28.05.18 280
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Во время артиллерийского обстрела боевиков поселка Железное около Торецка погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В поселке Железное вблизи Торецкая погибла 15-летняя девочка, Дарья - ученица 9 класса СОШ номер 7. Три дня назад она отметила свой День рождения", - написал он.

Девочка находилась во дворе дома своей бабушки, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный боевиками.

Полиция открыла уголовное дело по статье 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Двое наших военных получили ранения.

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