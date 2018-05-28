В штабе ООС уточнили: пропавшего под Павлополем морпеха все еще ищут

В воскресенье, 27 мая, во время столкновения с боевиками около Павлополя пропал военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец сначала сообщил, что утром морпех нашелся, однако позже опроверг эту информацию, передает 112 Украина.

"По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна", – отметил он.

Напомним, вечером 27 мая около Павлополя на мариупольском направлении произошло боевое столкновение с боевиками. Трое оккупантов были уничтожены и еще трое получили ранения. При этом во время боя пропал один наш боец.