В Кодымском районе на севере Одесской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и микроавтобус Nissan. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате аварии погибли 26-летняя девушка. Еще трое человек, в том числе дети 9 и 2 лет, получили различные травмы.

Пресс-служба Укразизныци в Facebook сообщила, что водитель микроавтобуса, несмотря на предупреждающий световой и звуковой сигналы, выехал на переезд и столкнулся с поездом "Интерсити" №764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. Эту информацию подтверждают и в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.









Ранее в Днепре троллейбус врезался в маршрутное такси с людьми на остановке. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.