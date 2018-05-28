На Сумщине пьяный водитель въехал в группу детей. Погиб двухлетний мальчик

В селе Семяновка Сумской области пьяный водитель на Daewoo Lanos въехал в группу детей. Погиб двухлетний мальчик.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Дети шли по обочине, когда на них выскочила машина. Водитель сбежал с места происшествия и спрятался в кустах.

Был объявлен план Перехват. Спустя несколько часов водителя Lanos, все еще в нетрезвом состоянии, обнаружили и достали из кустов.

Открыто уголовное производство, подозреваемый оставлен под стражей. Ему грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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Напомним, в центре Запорожья произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей и пассажирского автобуса. Пострадали три человека, среди них - ребенок.