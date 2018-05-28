Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Более 100 га леса в Херсонской области охвачены огнем
Более 100 га леса в Херсонской области охвачены огнем
Фото: Hyser

Более 100 га леса в Херсонской области охвачены огнем

Порывы ветра раздувают пожар и усложняют работу спасателям

28.05.18 53
000

Возле села Раденск Херсонской области продолжает гореть лес. По состоянию на 18:00 огонь распространился на площадь около 100 га и пока не отступает.

Пожар начался около 13:30, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Более 100 спасателей и 34 единицы техники задействованы в ликвидации пожара.

Сначала огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га, затем начался верховой пожар. Деревья горят на площади более 50 га, на такой же территории пока горит только подстилка. 

На месте пожара развернут передвижной пункт управления. Тушение осложняется сильными порывами ветра, которые только раздувают огонь.

Ранее Фокус сообщал, что в 2017 году число пожаров в лесных массивах увеличилось в два раза.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве горело здание одного из первых столичных кинотеатров (обновлено)Под Николаевом горела главная городская свалкаПожар у метро в Киеве тушили два часа
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 29996
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9141
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2064
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8432
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15103
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 17498
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10917
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12498
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9652
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4668
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 30956 / 34097
  2. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 11440 / 11682
  3. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 3285 / 3471
  4. Названы пять лучших книг за последние полвека 2714 / 3174
  5. В Москве прокомментировали слова Туки об уничтожении России 2398 / 2797
  6. Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали 2320 / 2639
  7. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 2306 / 2663
  8. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 2301 / 2682
  9. "Алло, Галочка?" Как выглядела коммуникация эпохи развитого социализма 1941 / 2722
  10. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 1882 / 2415
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 37 / 34097
  2. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 23 / 3471
  3. Названы пять лучших книг за последние полвека 18 / 3174
  4. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 16 / 11682
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 15 / 29996
  6. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 14 / 2415
  7. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 9 / 2663
  8. Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали 8 / 2639
  9. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 5 / 2637
  10. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 5 / 2682
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.