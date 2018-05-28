Более 100 га леса в Херсонской области охвачены огнем

Возле села Раденск Херсонской области продолжает гореть лес. По состоянию на 18:00 огонь распространился на площадь около 100 га и пока не отступает.

Пожар начался около 13:30, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Более 100 спасателей и 34 единицы техники задействованы в ликвидации пожара.

Сначала огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га, затем начался верховой пожар. Деревья горят на площади более 50 га, на такой же территории пока горит только подстилка.

На месте пожара развернут передвижной пункт управления. Тушение осложняется сильными порывами ветра, которые только раздувают огонь.

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Ранее Фокус сообщал, что в 2017 году число пожаров в лесных массивах увеличилось в два раза.