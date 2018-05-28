Канадские консерваторы хотят отправить в Украину оружие на 9,5 миллионов долларов

Они обращаются к правительству с призывом перенаправить в Украину оружие, обещаное курдам

Канадские консерваторы под руководством Эндрю Шира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов.

Изначально оружие предназначалось для курдских сил, сообщает Новое время.

Оборудование включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты.

15 месяцев назад правительство Канады объявило, что предоставит курдскими силам оружие. Однако возникли проблемы с получением одобрений от правительства Ирака, а также с гарантиями, что оружие не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

Сейчас оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале. Консерваторы уверяют, что это оружие стоит направить в Украину.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим его в руки людей, которые могут его использовать", – заявляет депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

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Ранее Фокус сообщал, что Канада готова поддержать введение международной миротворческой миссии на Донбасс, если она будет должным образом санкционирована ООН.