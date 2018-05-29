Оккупанты 37 раз за сутки нарушали режим тишины

За прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, совершая теракты против мирного населения.



Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети.



В частности, около 5 часов утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40 вели обстрелы из миномета по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по Южному, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

"Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино", - отмечается в сообщении.



В пресс-центре ООС отмечают, что на обстрелы противников из минометов и стрелкового вооружения, украинские военные отвечали огнем.



"Российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применял минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.



"Во время боевых действий, за прошедшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в больницы", - сообщается в сводке ООС.



По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.



По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пятерых ранили.

Напомним, 27 мая боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Двое наших военных получили ранения.