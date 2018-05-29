Из-за резкого изменения направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) подтоплено около 50% баз отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





Из-за резкого изменения направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море. Именно это привело к частичному подтоплению баз отдыха в Кирилловке еще 26 мая.

"По состоянию на 15.00 28 мая около 50% баз отдыха подтоплены водой на 15-20 см", - говорится в сообщении.



Как заявили в ГСЧС, 28 мая в поселковом совете Кирилловки было проведено заседание штаба по ликвидации последствий непогоды.

Ранее Фокус писал, что на некоторых курортах Азовского моря после обильных дождей пляжи и прибрежные воды покрылись зелеными водорослями – камкой.