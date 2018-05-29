В миротворческих миссиях ООН за время независимости Украины погибли более 30 украинских военных, - Порошенко

За годы независимости Украины в операциях миротворческих миссий Организации Объединенных Наций (ООН) в разных странах мира погибли 30 украинских военных.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"С первых годов независимости Украина стала неотъемлемой частью незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности. Своим профессионализмом и мужественностью военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них отдали свои жизни, исполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН", - сказал президент.

Порошенко отметил, что в связи с готовностью обеспечивать мир во всем мире, Украина также должна рассчитывать на поддержку со стороны стран-участниц ООН в связи с агрессией на востоке страны.

"Большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии. Развертывание на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донбасса многонациональная операция под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и возобновление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - добавил глава государства.

Справка

В мире 29 мая ежегодно отмечается Международный день миротворцев ООН, который был провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года.

Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредила первую миссию по поддержанию мира.

С тех пор и до сегодняшнего дня была проведена 71 миротворческая операция. За эти 70 лет под флагом ООН прошли службу более 1 млн. миротворцев, 3326 из них погибли при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас в 14 миротворческих операциях на четырех континентах проходят службу более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 125 стран. Цель каждой миссии заключается в спасении человеческих жизней, предотвращении массовых злодеяний и создании основы для построения мира.

С 1992 года в международных операциях приняли участие более 44 тыс. украинских военных, из которых 54 погибли.

Наибольшие потери Украина понесла в ходе миссии в Ираке - 18 человек. В Югославии погибли 15 украинских миротворцев, Боснии и Герцеговине - 2, Анголе - 1, Косово - 4, Сьерра-Леоне - 6, Либерии - 6, Конго - 2.

На сегодня Украина принимает участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности.