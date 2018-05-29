Украина в ближайшее время подпишет договор о поставках урана в Россию

Контракт будет действовать до конца 2018 года

В ближайшее время Украина и Россия подпишут на 2018 года контракт о поставках уранового сырья из Украины в РФ.

Об этом заявил генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата.

"В прошлом году, в рамках нового соглашения мы исполнили контракт 2017 года. Сейчас будет контракт на 2018 год. Его и подписание, и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне" - сказал Ефремов.

Физическая поставка материала ожидается в III-IV кварталах 2018 года.

По словам Ефремова, "работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам".

Справка

Международный центр по обогащению урана создан в 2007 году на базе Ангарского электролизного химкомбината (входит в "Росатом") с целью предоставления услуг по обогащению урана неядерным государствам.

Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.