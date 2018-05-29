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Ежегодно военнослужащие совершают около 20 тысяч преступлений, - Матиос

Ежегодно военнослужащие совершают около 20 тысяч преступлений, - Матиос
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

С апреля 2014 года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военных

29.05.18 194
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Ежегодно украинские военнослужащие совершают около 20 тысяч военных преступлений.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112.ua.

Матиос отметил, что с апреля 2014 года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих.

"Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало более 20 тыс. дел ежегодно, то есть более 20 тыс. преступлений, совершенных военными и колебалось в среднем с 24 тыс. до 20 тыс. 300 дел в разные периоды", - сказал Матиос.

По его данным, по состоянию на сейчас, военными следователями за 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тыс. 200 военных преступлений, совершенных в этот период.

"Только за 5 месяцев этого года совершено 5 тыс. 179 преступлений, которые зарегистрированы в производство. За 4 месяца предыдущего года, таких преступлений было почти 7,5 тыс", - отметил Матиос.

Отмечается, что за весь период военными прокуратурами в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) зарегистрировано 27 тыс. 200 уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тыс. военнослужащих.

Наиболее распространенными среди них остаются самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службы, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений, нарушение отношение с оружием, уклонение от военной службы другим способом, превышение служебных полномочий.

Напомним, ранее Анатолий Матиос заявил, что по состоянию на 1 апреля 2018 года среди военных на Донбассе с начала АТО зафиксировано 554 случая самоубийств. При этом во время боевых действий погибли 3784 военнослужащих.

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