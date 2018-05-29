Событием вечера стал розыгрыш автомобиля Toyota C–HR HYBRYD среди тех, кто купил квартиру в ЖК "Новая Англия".

Утро 24 мая в "Новой Англии" началось не с овсянки, а с подготовки ко Дню рождения.

Приехали поздравить "Новую Англию" с праздником актер Дмитрий Ступка, Олег Лапоногов – лидер группы "Табула Раса", звезда шоу "Холостяк" – Аннети Жернова, певец и композитор – Laud.

Ведущая праздника – непревзойденная Леся Никитюк.

А главной новостью вечера стало анонсирование скорого старта строительства в "Новой Англии" детского сада и младшей школы – "Европейский коллегиум".

Гостей на Дне рождения было более 800 человек, большинство из них – это резиденты "Новой Англии", которые собрались вместе, одной большой семьей отпраздновать такое событие: "Официальный день рождения "Новой Англии" – 19 мая. Именно 19 мая состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Так звезды совпали не спроста, ведь старая добрая Англия чувствуется в каждом уголочке, в каждом доме "Новой Англии". И я уверенна, что нынешние резиденты выбрали нас за уникальную архитектуру и за тот истинный английский дух, – поделилась Руслана Грабко, директор по продажам и маркетингу девелопера Royal House.

На фоне красивых домов "Новой Англии" было сделано много изысканных и ярких фотографий, ведь комплекс значительно отличается от существующих в Киеве: архитектура в стиле английской неоклассики, белоснежные фронтоны и балясины на балконах, аккуратные зеленые островки самшита – не удивительно, что уже более 1500 семей стали резидентами "Новой Англии".