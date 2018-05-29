После вакцинации в Украине в 2017 году умерли 17 детей

В Украине за весь 2017 год после вакцинации умерли 17 детей.



Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, передает РБК-Украина.



"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - отметил Курпита.

По его мнению, эти факты не вызвали скандала в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.



"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - подчеркнул Курпита.

Напомним, Минздрав отрицает связь между индийской вакциной и смертью ребенка. Гослекслужбе поручено отменить ранее выданное предписание о временном запрете серии вакцин АКДС и ИПВ на территории Украины.