Фитотерапия может стать причиной серьезного отравления, - Супрун

Фитотерапия или лечение с помощью трав может стать причиной серьезного отравления организма.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"На различных ресурсах часто встречается информация, что фитотерапия может быстро и легко вылечить от всех болезней. Что таблетки, которые предлагает медицина - это химия и токсины, а настоящая сила лишь в том, что дает природа, мы просто ее не используем, потому постоянно болеем. Когда вы видите такие объявления - проходите мимо. Скорее всего это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей быстро и легко выздороветь", - написала Супрун.

По ее словам, несмотря на то, что растения имеют лечебные свойства и много современных препаратов содержат активные вещества, которые есть в растениях, их применение в настоящей медицине отличается правильным способом сбора, продолжительностью фармацевтической подготовки, различными исследованиями и тщательной диагностикой в лабораториях, а лечение происходит под присмотром врача и только в комплексе с другими лекарственными средствами.

Супрун добавила, что фитотерапию, как способ выздоровления очень часто предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками.

"Они позиционируют лечение травами, как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги, забирают у пациента время, которое он мог бы потратить на посещение врача, а также могут навредить здоровью. Хотя травы кажутся невредными (ведь мы их используем для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и стать причиной серьезного отравления организма. Активные вещества, которые содержаться в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково", - написала Супрун.

По ее словам, концентрация веществ также может отличаться. Например, в фазе жизненного цикла (до, во время и после цветения). В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрации веществ, но и их качественный состав.

Самостоятельно, без необходимых знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

Кроме того, Супрун отметила, что особенность влияния лекарственных растений на организм человека состоит в том, что появление лекарственного эффекта (как и побочного) может наблюдаться только после продолжительного приема растительного препарата.

"Вы можете даже не заметить почему и как появились некоторые проблемы со здоровьем и даже не вспомните причину. Потому что для лечения обязательно нужен присмотр и консультации профессионального врача", - добавила министр.

Также Супрун напомнила, что Минздрав подготовил законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятия народной медициной.

"Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать. Какой способ лечения выбрать - решает пациент. Мы лишь настойчиво рекомендуем доверять только доказанной медицине. А это в частности означает применения лекарственных средств только по назначения врача", - подытожила Супрун.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, объяснила, что необходимо делать при ожогах.