Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фитотерапия может стать причиной серьезного отравления, - Супрун

Фитотерапия может стать причиной серьезного отравления, - Супрун

Фитотерапия может стать причиной серьезного отравления, - Супрун
Ульяна Супрун / Фото: УНИАН

 Применение трав в настоящей медицине отличается правильным способом сбора, продолжительностью фармацевтической подготовки, различными исследованиями и тщательной диагностикой в лабораториях

29.05.18 142
000

Фитотерапия или лечение с помощью трав может стать причиной серьезного отравления организма.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"На различных ресурсах часто встречается информация, что фитотерапия может быстро и легко вылечить от всех болезней. Что таблетки, которые предлагает медицина - это химия и токсины, а настоящая сила лишь в том, что дает природа, мы просто ее не используем, потому постоянно болеем. Когда вы видите такие объявления - проходите мимо. Скорее всего это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей быстро и легко выздороветь", - написала Супрун.

По ее словам, несмотря на то, что растения имеют лечебные свойства и много современных препаратов содержат активные вещества, которые есть в растениях, их применение в настоящей медицине отличается правильным способом сбора, продолжительностью фармацевтической подготовки, различными исследованиями и тщательной диагностикой в лабораториях, а лечение происходит под присмотром врача и только в комплексе с другими лекарственными средствами.

Супрун добавила, что фитотерапию, как способ выздоровления очень часто предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками.

"Они позиционируют лечение травами, как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги, забирают у пациента время, которое он мог бы потратить на посещение врача, а также могут навредить здоровью. Хотя травы кажутся невредными (ведь мы их используем для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и стать причиной серьезного отравления организма. Активные вещества, которые содержаться в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково", - написала Супрун.

По ее словам, концентрация веществ также может отличаться. Например, в фазе жизненного цикла (до, во время и после цветения). В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрации веществ, но и их качественный состав.

Самостоятельно, без необходимых знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

Кроме того, Супрун отметила, что особенность влияния лекарственных растений на организм человека состоит в том, что появление лекарственного эффекта (как и побочного) может наблюдаться только после продолжительного приема растительного препарата.

"Вы можете даже не заметить почему и как появились некоторые проблемы со здоровьем и даже не вспомните причину. Потому что для лечения обязательно нужен присмотр и консультации профессионального врача", - добавила министр.

Также Супрун напомнила, что Минздрав подготовил законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятия народной медициной.

"Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать. Какой способ лечения выбрать - решает пациент. Мы лишь настойчиво рекомендуем доверять только доказанной медицине. А это в частности означает применения лекарственных средств только по назначения врача", - подытожила Супрун.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, объяснила, что необходимо делать при ожогах.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфоновРассеянный склероз. Что это такое и почему о нем забыли в УкраинеЛучи жизни. Украине остро не хватает оборудования для лечения рака
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 30619
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9354
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2230
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8501
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15304
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 17897
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11102
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12697
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9844
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4811
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 32153 / 35236
  2. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 4372 / 11771
  3. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 3719 / 4295
  4. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 3049 / 3439
  5. Украинцы смогут увидеть самое длинное затмение Луны в ХХI веке 2868 / 3313
  6. Названы пять лучших книг за последние полвека 2791 / 3541
  7. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 1889 / 2131
  8. Травма Салаха может обойтись капитану "Реала" в €1 млрд 1529 / 1669
  9. Самое старое дерево Европы растет в Италии, - ученые 1409 / 1666
  10. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 1234 / 30619
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 37 / 35236
  2. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 25 / 4295
  3. Названы пять лучших книг за последние полвека 19 / 3541
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 30619
  5. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 7 / 3439
  6. Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали 7 / 2708
  7. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11771
  8. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 5 / 1501
  9. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 5 / 2540
  10. "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка 5 / 706
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.