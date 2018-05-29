В Украине нет сыворотки от ботулизма, закупки планируются на осень

Сыворотка от ботулизма поступит в Украину только в августе-сентябре. В Украине на данный момент такой сыворотки нет. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил гендиректор "Центра общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

По его словам, "в Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому его производят небольшими партиями".

Курпита также указал, что закупка сывороток никогда не была задачей Минздрава, поскольку ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию».

По его словам, сыворотку всегда закупал не Минздрав, а "местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда у Украины начался конфликт с Россией, закупки прекратились".

В 2018 году Минздрав впервые направил часть средств, которые заложены в госбюджете на покупку лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен.