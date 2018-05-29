Из окна музыкального колледжа в Кропивницком выпал студент, - СМИ

В Кропивницком из окна четвертого этажа Кировоградского музыкального колледжа выпал и разбился насмерть студент.

ЧП произошло 26 мая, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, 20-летний четверокурсник находился в актовом зале вместе со своими товарищами. Парень встал на подоконник и выпал из окна, в результате чего погиб на месте.

В полиции это событие пока не комментируют.

Ранее Фокус сообщал, что журналист, рассказавший о потерях ЧВК "Вагнера", выпал из окна не случайно. 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу, однако умер от полученных повреждений.