На Житомирщине рыбак утонул в автомобиле

Мужчина спал в салоне машины, когда она скатилась в речку

Ночью 27 мая в селе Троянов Житомирской области с берега реки Гнилопяти съехал в воду и затонул автомобиль Аudі-100. В его салоне в это время спал водитель, который погиб. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Полиция установила, что мужчина приехал на рыбалку вместе со своими знакомыми. Однако ночью автомобиль сдвинулся с места парковки и покатился к воде.

Правоохранители предполагают, что машина тронулась с места из-за непроизвольных действий 50-летнего мужчины, который находился на водительском сиденье. К сожалению, он не проснулся и ушел под воду вместе с авто.

Транспортное средство удалось извлечь из реки через несколько часов, однако спасти жизнь мужчины было уже невозможно.

Напомним, в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути к аэропорту Ферихедь на большой скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. На данный момент известно о 28 раненых, среди них 8 – с тяжелыми травмами.